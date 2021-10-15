Мужчину задержали во время «масочного» рейда в Пскове

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Сегодня, 15 октября, члены комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками полиции провели рейд по проверке соблюдения жителями Пскова ограничительных мер, пишет ПАИ.

Во время рейда было составлено пять административных протоколов. Более того, полицейские также задержали одного псковича.

Проверка прошла на остановке «Детский парк». Не соблюдавших антиковидный режим пассажиров на выходе из автобуса ждали полицейские для составления протокола.

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Пять псковичей, по их же словам, забыли надеть маску, лежавшую в кармане, сняли её перед выходом из автобуса или и вовсе ничего не знали о введённом режиме. Всех их ждет административная ответственность.

Отказавшегося надевать маску в автобусе псковича сотрудники полиции вывели из транспорта. После этого правонарушитель был доставлен в ближайшее отделение полиции.

Как сообщили в профильном Комитете, проверки транспорта в Псковской области продолжатся.

Напомним, согласно указу губернатора псковичи должны находиться в масках в общественных местах или транспорте.