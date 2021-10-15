Более 1000 человек посмотрели эфир Бориса Елкина в новом формате

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

И.п. главы администрации Пскова Борис Елкин запустил новый формат обратной связи с горожанами. Вчера он впервые вышел в прямой эфир в своем Instagram-аккаунте.

Первый эфир он провел в обеденное время в Детском парке. И разговор он как раз начал с темы, которая перед этим обсуждалась на пресс-конференции в медиацентре ПАИ – загаженность Детского парка тысячами птиц, которые очень любят это место в Пскове. Он рассказал, что намерен решать проблему с птицами с привлечением сокольей службы. Кстати, ассоциация «Союз сокольников Северо-Запада» практически сразу заявила о своей готовности принять участие в этом деле.

«Прошу от вас обратной связи. Насколько это интересный элемент общения. Готов отвечать на любые вопросы», – начал эфир Борис Елкин.

Помимо этого, Борис Елкин пообещал, что как минимум один аттракцион ежегодно будут менять в Детском парке на новый.

Чиновник отметил, что проблем в городе много и решить все сразу не представляется возможным.

«Хочется сделать все постепенно, всесторонне, чтобы охватить все потребности и желания псковичей», – поделился намерениями Елкин.

Около 20 минут продлился прямой эфир Бориса Елкина. Смотревшие трансляцию псковичи новый формат одобрили. Вместе с этим активные граждане предложили новые проблемы для решения. Градоначальник сказал, что эфиры в таком формате будут выходить и дальше. Более того, в следующий раз перед эфирами появятся анонсы. Это позволит псковичам заранее подготовить вопросы для Бориса Елкина.