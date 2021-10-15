Анна Митюшкина назначена оперативным управляющим псковской городской поликлиники

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Оперативным управляющим Псковской городской поликлиники назначена Анна Митюшкина. Как сообщает «Псковская правда», 15 октября ее представили коллективу лечебного учреждения.

Председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко отметила, что на работу поликлиники периодически поступают жалобы жителей города, поэтому для усиления работы учреждения было принято решение назначить оперативного управляющего.

Анна Митюшкина с октября 2020 года является заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области. При этом, пока главный врач поликлиники Галина Неваленная находится на больничном, исполнять обязанности главврача будет Светлана Лемешева, а управлять работой поликлиники будет Анна Митюшкина.