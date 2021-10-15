Социальный городок в Борисовичах сдадут к апрелю 2022 года

Фото: Андрей Степанов

Строительство псковского социального городка в деревне Борисовичи Псковского района планируется завершить к апрелю 2022 года. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании 15 октября, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На данный момент региональные власти взяли строительство социального городка под особый контроль и привлекли ряд субподрядных организаций, которые приступили к различным направлениям строительно-монтажных работ, что позволило нарастить темпы реализации проекта.

Социальный городок представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. В жилых домах смогут разместиться до 130 человек, в том числе граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи.