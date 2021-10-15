Вадим Нэдик прокомментировал ситуацию с гостевым домом

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Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 октября прокомментировал ситуацию со строительством гостевого дома на улице Воеводы Шуйского в Пскове.

«В июле в комитет поступил запрос от комитета по управлению муниципальным имуществом. Сообщалось, что к ним поступило заявление от ООО «Северная Орхидея» с просьбой предоставить 307,7 кв. метров для организации подъездной дороги к гостевому дому. В тот момент рядом с участком как раз проводилось межевание в расчете на будущее строительство там дома причта. Так вот выяснилось, что гостевой дом присоединил себе порядка 200 кв. м земли по адресу Воеводы Шуйского, 17. Так они еще и потребовали организовать подъезд, чуть ли не перегородив подходы к памятнику Савве Ямщикову», - рассказал Вадим Нэдик.

Он отметил, что «Северная Орхидея» принялась «навязывать удобную версию» о том, что организация проезда - это нормально, а строительство дома причта - нет.

«Проводились мероприятия со сбором подписей, какой-то даже сход граждан. Очень некрасивая история. Особенно с учетом того, что юридическое лицо пользуется муниципальной землей без оформления и знает, что рядом идет планировка земельного участка, в который попадает та часть, которая у них в незаконном владении», - констатировал Нэдик.