Псков получил средства на ремонт Троицкого моста и строительство двух школ

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Выделение средств на реконструкцию Троицкого моста и строительство двух школ согласовали на внеочередной 57-й сессии Псковской городской Думы, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2022 году 343,5 млн рублей выделено на продолжение работ по реконструкции Советского моста. На 2023 год на реализацию объекта выделено 5,6 млн рублей.

Также увеличено финансирование строительства в 2022 году двух школ: на 825 мест на улице Юбилейной и на 525 мест на улице Киселева. На них выделено 316 млн рублей.