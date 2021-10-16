Прогноз погоды на 16 октября в Псковской области

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Сегодня, 16 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Южный ветер будет умеренным.

Температура днем по области будет держаться в пределах от +6 до +11, ночью от +2 до +7 градусов тепла.

В Пскове во второй половине дня и ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура днем составит +8...+10, ночью +3...+5.

В Великих Луках осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут +9...+11, ночью +2...+4.