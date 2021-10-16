Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 октября 2021 11:54

Ещё семь человек стали жертвами коронавируса в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Семь летальных исходов от COVID-19 зафиксировано в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее количество смертей от осложнений коронавируса в регионе достигло 846.

Еще 252 человека заразились коронавирусной инфекцией за прошедший сутки в Псковской области. Теперь в общей статистики инфицированных насчитывается 53 905 случаев заражения.

За все время пандемии побороть заболевание смогли 45 545 жителей региона, только 159 из них - за последние сутки.