Более 250 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

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252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее число зарегистрированных случаев заражения ковидом в регионе достигло 53 905.

С начала пандемии 846 человек скончались от коронавирусной инфекции, только семь из них - за минувшие сутки.

Справиться с заболеванием смогли ещё 159 человек.

С марта 2020 года медики Псковской области провели 572 300 исследований на выявление коронавирусной инфекции.