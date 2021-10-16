Автобус столкнулся с ВАЗом в Усвятском районе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
В Усвятском районе произошло лобовое столкновение автобуса и ВАЗа, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канал «Псковская сводка».
ДТП случилось в посёлке Антропово. Участниками аварии стали водители рейсового автобуса «Смоленск-Великие Луки» и легкового автомобиля ВАЗ 21011.
Два пассажира ВАЗа с травмами и переломами были госпитализированы в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.
Скорая, АСС и ДПС работали на месте случившегося.
Детали аварии еще выясняются.