Автобус столкнулся с ВАЗом в Усвятском районе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

В Усвятском районе произошло лобовое столкновение автобуса и ВАЗа, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП случилось в посёлке Антропово. Участниками аварии стали водители рейсового автобуса «Смоленск-Великие Луки» и легкового автомобиля ВАЗ 21011.

Два пассажира ВАЗа с травмами и переломами были госпитализированы в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Скорая, АСС и ДПС работали на месте случившегося.

Детали аварии еще выясняются.