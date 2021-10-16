Что делать в условиях введенных ковидных ограничений людям с медотводом, рассказали псковичам

Что делать в условиях введенных противокоронавирусных ограничений людям с медотводом, беременным и кормящим мамам, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в соцсети Instagram.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что в регионе ввели ограничения на посещение тех мест, без которых каждый человек может обойтись на протяжении длительного времени.

Также он сообщил, что поступает много вопросов от беременных и отметил, что с 22-й недели прививаться псковичкам можно и нужно. «До тех пор вы находитесь в зоне риска. Именно поэтому в целях защиты вашего здоровья ограничиваем посещение отдельных мест», – пояснил Михаил Ведерников и обратил внимание, что это же касается и тех людей, которые имеют медотвод из-за хронических заболеваний.

Глава региона подчеркнул, что если такие люди заболеют ковидом, это может быстро привести к тяжёлому течению болезни или летальному исходу.