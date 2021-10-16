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Происшествия16 октября 2021 20:47

Водитель трактора погиб в результате аварии в Невельском районе

Источник:kp.ru
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Фото: "Псковская сводка"

Фото: "Псковская сводка"

Водитель трактора погиб 16 октября в результате аварии в Невельском районе. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Невельский вестник».

ДТП произошло в деревне Мошенино Невельского района около шести часов вечера. 21-летний водитель трактора не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

Фото: "Псковская сводка"

Фото: "Псковская сводка"

По предварительным данным, молодой человек оказался придавлен трактором, в результате чего скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.