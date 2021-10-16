Водитель трактора погиб в результате аварии в Невельском районе

Фото: "Псковская сводка"

Водитель трактора погиб 16 октября в результате аварии в Невельском районе. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Невельский вестник».

ДТП произошло в деревне Мошенино Невельского района около шести часов вечера. 21-летний водитель трактора не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

Фото: "Псковская сводка"

По предварительным данным, молодой человек оказался придавлен трактором, в результате чего скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.