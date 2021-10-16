14-летнего подростка разыскивают в Опочке

Фото: МО МВД России "Опочецкий"

14-летнего Щербакова Леона разыскивают в Опочке, сообщили в официальной группе МО МВД России «Опочецкий» в соцсетях.

Подросток ушел из дома 16 октября около 11:30, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, одет в куртку и штаны чёрного цвета, шапку бордового цвета. При себе имеет рюкзак кирпичного цвета, может передвигаться на велосипеде.

Если вам что-то известно о местонахождение мальчика, сообщите в ДЧ МО МВД России «Опочецкий» по тел: 8-81138-2-17-55.

Обновлено: Мальчик найден и передан родителям.