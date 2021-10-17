Студенты со всей России выбрали Псков для путешествия

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Организаторы проекта «Trips for students» предлагают студентам со всей страны новый маршрут в Псков. Об этом они сообщили в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Студенты-путешественники пройдут квест по городу, посмотрят главные достопримечательности и даже попробуют сбитень.

Путешествие запланировано на 4 ноября.

Тур в Псков был выбран с помощью опроса. За него проголосовало большее количество респондентов.

«Этот уютный город с удивительной историей уже ждет нас!» - написали организаторы проекта.

Отметим, проект «Trips for students» уже больше года создаёт доступные авторские туры для студентов. Среди направлений представлены Карелия и Калининград, Абхазия и Крым, Камчатка и Сахалин, а также многие другие.