Александр Серавин: существующая партийная модель не работает

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Большинство людей не могут сказать, какую партию поддерживают, что может означать, что существующая партийная модель не работает. Об этом в новой рубрике видеопроекта ПАИ «Гвоздь Telegram» рассказал известный политтехнолог, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин.

«Спрашиваешь у человека, за какую он партию, а он не знает. Спрашивают: "Ты вообще какую-нибудь поддерживаешь? Какая-нибудь партия является выразителем твоих устремлений или модели будущего?". А он говорит: "Да нет, не является". И таких больше половины. А это если таких больше половины, то, значит, существующая партийная модель не работает», - заключил эксперт.

По мнению Александра Серавина, большинство партий сегодня не являются представителями населения, так как не предлагают уникальную, идеологизированную модель будущего.

При этом политтехнолог считает, что реформе быть. И партия «Новые люди», по его мнению, - это её предвестник.

Полное интервью читайте здесь.