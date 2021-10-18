Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала в Пскове

.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» началась в Пскове 18 октября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Организатором мероприятия в регионе выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, акция проводится для привлечения внимания общественности к участию в работе по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Псковичей призывает сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – 66-16-49. Компетентную консультацию по вопросам лечения и реабилитации можно получить по круглосуточному номеру 56-60-16 в «Наркологическом диспансере Псковской области»