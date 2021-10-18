Размер пособия по уходу за ребёнком вырастет в Псковской области в 2022 году

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В Счётной палате анонсировали увеличение размера выплаты по уходу за ребёнком с февраля 2022 года, пишет РИА Новости.

Минимальный размер пособия для россиян в 2022 году вырастет до 7 493 рублей. А максимальный размер пособия в 2022 году достигнет 31 282 рублей, увеличившись более чем на полторы тысячи рублей.

Как сообщается, на индексацию выплаты будет выделено 169,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, размер единовременного пособия на рождение ребенка также вырастет. Сумма в 2022 году составит 19 981 рубль.