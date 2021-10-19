Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 октября 2021 11:44

Жизни четырёх жителей Псковской области унёс коронавирус за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Ещё четыре смерти от COVID-19 зафиксировано в регионе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По данным на 19 октября, в статистике смертности насчитывается 856 летальных исходов.

Ещё 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки. Общее количество инфицированных в регионе достигло 54 672.

46 115 жителей Псковской области выздоровели от ковида за всё время пандемии, только 197 из них - за последние 24 часа.

2 190 теста на выявление COVID-19 провели псковские медики.