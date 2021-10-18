Наталия Соколова помогает вернувшейся из тюрьмы псковичке вернуть доверие детей

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Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в своём Instagram-аккаунте, что сотрудники службы защиты детей помогают наладить отношения в семьях.

Так, Наталия Соколова поделилась историей женщины, которая, будучи мамой, последние 15 лет проводила в местах лишения свободы. Сейчас с семьёй женщины работают псковские специалисты.

Детский омбудсмен отметила, что в таких ситуациях необходима поэтапная индивидуальная профилактическая работа с семьёй. В неё входит как работа психолога, так и специалиста по трудоустройству. Вместе с тем важно побеседовать со всеми участниками конфликта.

«Но главное, на мой взгляд, чтобы все взрослые в этой семье поняли - заложниками их взаимной неприязни, злоупотреблений и правонарушений стали дети, их благополучие и здоровье. Очень надеюсь, что они это поймут и все сложится», - подытожила детский омбудсмен.