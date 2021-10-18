Улицу Снятную ремонтируют в Пскове

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В Пскове ремонтируют улицу Снятную, соединяющую улицу Леона Поземского и Ваулиногорское шоссе, сообщили в администрации города.

Изначально планировалась, что 1,3 км дорожного полотна будут отремонтированы в следующем году и завершатся до 12 августа 2022 года, однако подрядчик опережает график.

Было выполнено двухэтапное фрезерование старого покрытия, устройство основания из щебня и выравнивающего слоя из асфальтобетона. Впереди верхний слой асфальта, ремонт тротуара, укрепление обочин, расчистка зеленой зоны и посев газонов.