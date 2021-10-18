35% жителей Псковской области поддерживает усиление противоковидных мер

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Треть жителей Псковской области поддерживает усиление мер по борьбе с коронавирусом. К таким выводам пришли специалисты сервиса SuperJob после исследования.

По их словам, в Псковской области усиление мер по борьбе с коронавирусом поддерживает 35% опрошенных. По их словам, многие псковичи предлагают перевести людей на удаленную работу, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт.

«Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте», - приводит слова опрошенных SuperJob. При этом, 49% опрошенных в регионе выступили против, а 16% жителей затрудняются ответить.

Чаще всего о необходимости усиления мер против COVID-19 говорят жители Челябинска и Самары (по 37%): «Повсеместная вакцинация!»; «Нужен коллективный иммунитет». В Воронеже, Екатеринбурге и Уфе необходимость усиления мер защиты от COVID-19 поддерживают 31% опрошенных.