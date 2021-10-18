В Псковской области на подержанный автомобиль можно в среднем накопить за 4,8 года

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РИА Новости провело исследование и выяснило, сколько времени необходимо в среднем жителю Псковской области, чтобы накопить на подержанный автомобиль.

Согласно исследованиям, в регионе на подержанный автомобиль можно в среднем накопить за 4,8 года. Отметим, в исследовании принимали участие сотрудники с медианной зарплатой и регулярными сбережениями на уровне 50 процентов от доходов.

Житель Великого Новгорода в это время потратит на сбор средств на покупку подержанного автомобиля 4,6 года, Санкт-Петербурга - 2,6, а Ленинградской области - 3,3.

Кроме того, выяснилось, что на сбор суммы на покупку нового автомобиля у среднестатистического россиянина уйдёт почти 8 лет.