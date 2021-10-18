Скончалась депутат Псковской гордумы Светлана Андреева

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18 октября ушла из жизни депутат Псковской городской Думы 3-го и 4-го созывов, руководитель ООО «Калейдоскоп», Светлана Андреева, сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Светлана Владимировна родилась в 1954 году в Ивановской области. Всю свою жизнь она отдавала свои силы, опыт и знания развитию системы общественного питания города Пскова. На протяжении многих лет была создателем и бессменным руководителем кафе «Калейдоскоп» - одного из самых популярных и любимых горожанами и гостями города мест, которое благодаря стараниям, энтузиазму и высочайшему профессионализму Светланы Владимировны является образцом отличной кухни, уюта и неповторимой атмосферы радушия.

В 2003 году «Калейдоскоп» и его руководитель были занесены в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова». В 2005 – в энциклопедию «Лучшие Люди России» (4-ое издание «Родины Славные Сыны и Дочери»). В 2007 году награждена дипломом Администрации города Пскова за безусловное лидерство в системе общественного питания города Пскова.