Псковичам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 детей

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Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев поделился особенностями вакцинации от коронавирусной инфекции детей, пишет РИА Новости.

По словам врача, количество антигена в вакцине от коронавируса для детей будет снижено. Однако от этого защитная функция вакцины не снизится.

«Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше», - заявил инфекционист.