Псковичи жалуются на яму за зданием областной администрации

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На яму на тротуаре за зданием администрации Псковской области пожаловалась корреспонденту «Комсомольской правды» псковичка

«Регулярно ходим с ребенком из садика и наблюдаем за этой дыркой», — рассказала корреспонденту девушка и отметила, что яма растет буквально вместе с её дочкой.

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Псковичка отметила, что дырка в том месте уже с лета, и вместо того, чтобы ее заделать, в нее время от времени засовывают какие-то предметы: то ветку от дерева, то какую-то длинную палку, теперь положили какую-то пластмассовую перекладину, которая явно в случае проверки на прочность не выдержит вес взрослого человека.