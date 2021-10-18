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Общество18 октября 2021 15:13

В Псковской области 11 социально ориентированных НКО получат поддержку проектов

Источник:kp.ru
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Одиннадцать проектов стали победителями конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов на территории региона, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Все проекты посвящены развитию традиционного псковского мастерства в регионе, творческому взаимодействию поколений, патриотическому воспитанию молодежи на примере любви к родному краю, сохранению памяти о героях войн и поддержке добровольчества среди подрастающего поколения.

Максимальный размер субсидии составил около 320 тысяч рублей.