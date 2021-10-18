Семь протоколов составили на псковичей за отсутствие маски в автобусах

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Семь протоколов составили на псковичей за несоблюдение масочного режима в автобусе в ходе рейда представителей регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству и сотрудников правоохранительных органов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пассажиров без масок, выходящих из автобусов, встречали полицейские и представители комитета и составляли протоколы, которые впоследствии будут переданы в суд.

По словам нарушителей, маски они снимали перед выходом из автобуса. Сотрудники полиции при составлении протокола уточнили, что пассажир общественного транспорта обязан находиться в маске с момента входа и выхода из транспорта.