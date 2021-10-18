54 млн рублей потратят на оборудование для школы на улице Юбилейной в Пскове

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54 миллиона рублей направят на закупку оборудования для школы на улице Юбилейной в Пскове. Решение об этом было принято на 57-ой внеочередной сессии Псковской городской Думы, сообщили в администрации города.

В 2022 году в городской бюджет также поступят денежные средства за счет средств областных субсидий на строительство двух школ в городе: школы на 825 мест на улице Юбилейной - 120,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 1,2 млн рублей.

И школы на 525 мест по улице Киселева - 196,1 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 945 тыс рублей.