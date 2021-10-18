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Общество18 октября 2021 17:21

Более 400 тысяч человек посетили Пушкинский заповедник в 2021 году

Источник:kp.ru
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В 2021 году музеи и выставочные залы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» посетили 401 168 человек, сообщает «Псковская правда».

Представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева подчеркнула, что летом этого года поток туристов в заповедник превысил показатели доковидного периода. Так, летом 2019 года в музеях и выставочных залах побывали 168 694 человека, а летом 2021 – 183 598.

Она рассказала, что появление очага коронавируса в заповеднике в целом никак не повлияло на работу «Михайловского». Семь заболевших сотрудников находятся на изоляции.