Стартовал прием заявок на премию «Народное признание» в Псковской области

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Псковское агентство информации объявляет о проведении Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» и открывает приём заявок на соискание награды.

В этом году премия будет присуждена в 11 номинациях, часть которых уже является традиционной:

– «Открытие» - для новых бизнес-проектов и компаний;

– «Наша марка» - для предприятий, завоевавших доверие псковичей;

– «Сервис» - для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

– «Бизнесмен года», новая номинация, в которой претендовать на награду могут руководители крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области.

Как и в прошлом году в списке есть номинации для тех, кто совершил подвиг.

– «Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

– «Защита» - представители правоохранительных органов и силовых структур, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за рамки должностных инструкций.

– «Рекорд» - номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

– «Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал ее признание;

– «Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

– «Призвание» - номинация для тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в нее душу.

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году прошло большое количество мероприятий, которые смогут побороться за «Народное признание» в номинации «Событие».

Выдвигать претендентов на награду может кто угодно — любой человек, организация, предприятие, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие — соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму и отправить её по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить фотографию номинанта.

Заявки будут приниматься до 6 декабря, после чего стартует народное голосование на сайте Псковского агентства информации. В первом туре в каждой из номинаций определят тройки лидеров. В финале кроме народного будет голосование экспертов. Победителя определят путём сложения голосов читателей ПАИ и членов жюри.

Премия «Народное признание» в этом году будет присуждаться уже в 12-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 145 заявок, а общее количество претендентов за все годы существования награды уже приближается к полутора тысячам. За 11 лет премии были удостоены более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области. Учредителем премии является Псковское агентство информации.