Михаил Ведерников: Радует динамика ревакцинации

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте написал, что его радует динамика ревакцинации от COVID-19 в регионе.

Согласно обновленной статистике, за сутки в Псковской области первым компонентом привились 852 человека, вторым – 1 720. Закончили вакцинацию уже 184 644 человека, 193 558 жителей Псковской области сделали первый укол.

Ревакцинировано 7 544 человека, за сутки – 352. «Согласно рекомендации Минздрава, для наиболее эффективной защиты в период подъёма заболеваемости её нужно проводить раз в полгода», – отметил глава региона.