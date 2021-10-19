Ещё 259 жителей Псковской области заразились коронавирусом

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За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 259 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 54 672 человека.

За сутки 197 человек вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 46 115 псковичей.

Также губернатор отметил, что его радуют темпы ревакцинации от COVID-19. «Согласно рекомендации Минздрава, для наиболее эффективной защиты в период подъёма заболеваемости её нужно проводить раз в полгода», – отметил Михаил Ведерников.