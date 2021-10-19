В Пскове на Завеличье в жилых домах нет воды из-за аварии

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В жилых домах на Завеличье в Пскове утром 19 октября будет временно приостановлена подача воды из-за аварии, сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

19 октября на водоводе на участке улицы Максима Горького между улицами Малясова и Красноармейской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения. В связи с этим на Завеличье временно ограничена подача воды в жилые дома.

По словам Бориса Елкина, сотрудники «Горводоканала» делают все возможное, чтобы быстрее устранить последствия аварии и восстановить водоснабжение.

«Ситуацию держу на особом контроле. В течение 2 часов водоснабжение в жилые дома будет восстановлено», – отметил Елкин.