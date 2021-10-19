Движение транспорта ограничено в Пскове на улице Максима Горького из-за аварии

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Движение транспорта ограничено 19 октября в Пскове на участке улицы Максима Горького из-за аварии на водоводе, сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

19 октября на водоводе на участке улицы Максима Горького между улицами Малясова и Красноармейской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения. На данный момент сотрудники «Горводоканала» работают над устранением проблемы, в учебные заведения будет организован подвоз воды.

«На время производства ремонтных работ на указанном участке улицы Максима Горького будет ограничено движение автотранспорта», – отметил Борис Елкин.