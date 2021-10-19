В отдельных районах Псковской области 19 октября пройдет дождь со снегом

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

19 октября в отдельных районах Псковской области пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, сообщили в официальном Telegram-канале.

Сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, днем и ночью без существенных осадков. При этом, утром в большинстве районов пройдет небольшой дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура днем +3...+8, ночью -0...-5.

В Пскове днем и ночью без существенных осадков. Утром ожидается небольшой дождь, температура днем +5...+7, ночью -0...-2.

В Великих Луках днем и ночью без существенных осадков. Утром возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура днем +6...+8, ночью -2...-4.