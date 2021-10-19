Родственников людей со снимков из старинного альбома ищут в Плюссе

Фото: Анна Пугачёва

В центральную библиотеку Плюсского района даритель передал раритетный альбом с уникальными чёрно-белыми снимками. Сотрудники библиотеки просят помочь отыскать потомков тех, кто запечатлён на старинных фотографиях, пишет ПАИ.

Фото: Анна Пугачёва

Как выяснили сотрудники библиотеки, кадрам из альбома уже более ста лета. На них можно увидеть как детские снимки, так и общие семейные фотографии. Более того, на некоторых из кадров даже запечатлён пёс.

Фото: Анна Пугачёва

Отметим, все фотографии, сделанные в ту эпоху, представляли собой позитив, наклеенный на фирменный бланк фотоателье — паспарту. А на медалях фотографий, как правило, указывались название и адрес фирмы, информация о фотографе, год и месяц съёмки. В хранящихся в нашем альбоме карточках указаны Рига и Вильнюс (Вильна), Витебск, Тула и Петербург.

Фото: Анна Пугачёва

Всех, кто может что-то знать об этих снимкам, просим написать в редакцию.