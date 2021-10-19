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Дом. Семья19 октября 2021 10:05

Медведь не на шутку перепугал жителей деревни Ореховцы

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сваленные в кучу яблоки привлекли в деревню Ореховцы медведя. Об этом рассказал охотовед Гдовского района Владимир Екимов, пишет ПАИ.

Как известно, одно из главных лакомств для медведя - яблоки. В этом году небывалый урожай фруктов собирали жители деревни Ореховцы. Яблок было так много, что их кучами оставляли около заборов.

Такое лакомство и привлекло из леса медведя. Своим визитом животное не на шутку напугало жителей деревни.

Всю ночь местный охотник караулил медведя на месте, где тот был замечен последний раз, чтобы обезопасить жителей деревни от хищника. Спустя время косолапый не заставил себя ждать. Выстрелом над головой охотник отпугнул медведя.