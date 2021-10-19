Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове

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Самые высокооплачиваемые вакансии октября назвали работники сервиса SuperJob. Они проанализировали 23 тысячи вакансий в городах с численность населения до 500 тысяч человек, среди которых был и Псков.

В октябре в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей и специалистов в сфере продаж, инженеров и квалифицированных рабочих.

1) Территориальный управляющий от 130 000 руб.

2) Рабочий на сборку холодильного оборудования от 70 000 руб.

3) Руководитель территориального подразделения 60 000 — 70 000 руб.

4) Фармацевт от 60 000 руб.

5) Менеджер по подбору запчастей от 55 000 руб.