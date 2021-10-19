Начальник Псковской таможни: Наша служба имеет определенные коррупционные риски

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Служба в таможне имеет определенные коррупционные риски. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Игорь Ерошин отметил, что их служба имеет определенные коррупционные риски, поэтому в ведомстве регулярно проводятся профилактические меры. Также он напомнил, что взятка имеет две стороны. И дача взятки и ее получение - уголовно наказуемые деяния. «Факт дачи взятки должностному лицу, несмотря на ее размер, тысяча рублей например, уже является уголовным преступлением», - отметил спикер.

В 2020 году должностные лица таможни сообщили о 31 факте обращений к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. За прошлый год в отношении должностных лиц таможни по коррупционной составляющей возбуждено 6 уголовных дел, а в отношении граждан-взяткодателей – 19.