На что потратят 18 млн долларов победители «The international 10»

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На днях завершилось крупнейшее киберспортивное событие года «The international 10». Победителем стала киберспортивная организация «Team Spirit» по Dota 2, представители которой - ребята из России и Украины. В послематчевом интервью победители рассказали, на что потратят самый большой выигрыш за всю историю турниров - 18,3 миллиона долларов.

Так, Александр Хертек поделился, что уже планирует покупку квартиры для 11-летней сестрёнки.

«Мы с ней по FaceTime разговаривали, и я ей сказал: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы"», - заявил игрок.

Ярослав Малинов также хочет потратить выигрыш на покупку собственного жилья. Кроме этого, в планах киберспортсмена покупка машины для папы.

Илья Мулярчук тоже задумывается над приобретением недвижимости, только не для папы, а для любимого питомца: «куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу».

Выигранным деньгам пока не нашёл применение лишь Магомед Халилов.

«А я не знаю, что мне покупать. У меня всё есть! У меня всё, что нужно, есть, я ни в чем не нуждаюсь!» - заявил игрок.

А вот капитан команды Ярослав Найдёнов и вовсе считает, что такой выигрыш может позволить «выйти из игры».

«Мы выиграли такую большую сумму — нужно ли нам вообще играть в Доту после этого?» - заявил капитан команды после победы.

Псковичка Анна Лопачук, посвятившая большую часть жизни игре Dota 2, поделилась эмоциями от победы СНГ-команды в турнире. Она считает, что событие стало поистине неожиданным.

Отметим, «The International», крупнейший киберспортивный турнир по игре в Dota 2, проводится ежегодно уже на протяжении 10 лет. За звание лучшей команды сражаются сильнейшие игроки со всего мира. Количество зрителей с каждым годом только увеличивается. Так, в этом году за онлайн трансляцией «The International» наблюдало 857 тысяч человек, а пиковый онлайн гранд-финала и вовсе посмотрели 2 миллиона 740 тысяч человек. «Team Spirit» стала второй командой из СНГ за всю историю турнира, победившей в киберсоревновании.

Примечательно, что призовой фонд формируется непостредственно благодаря аудитории игры. 25% от всех покупок для игры идёт на выигрыш победителям.

СПРАВКА

Dota 2 – компьютерная многопользовательская командная игра, изображающая сражение на карте особого вида.

В каждом матче участвуют две команды из пяти игроков, управляющих «героями» - персонажами. Каждый из персонажей наделен своими способностями. Чтобы победить в матче, команде нужно уничтожить крепость, принадлежащую вражеской стороне.