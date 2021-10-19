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Общество19 октября 2021 16:10

Школу для детей с нарушениями развития планируют построить в Пскове

Источник:kp.ru
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В Пскове планируется построить школу для детей с нарушениями развития. Об этом сообщает "Псковская правда" со ссылкой на директора Псковского центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрея Царева.

По его словам в этом году был создан класс для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе обычной 47-й средней школы. «Совместно с общественной организацией «Я и Ты» написали заявку на грант для того, чтобы оборудовать эти классы», – отметил он.

Андрей Царев отметил, что мест в школьном отделении все еще не хватает и стоит вопрос о строительстве новой школы. «В 2024 году администрация области планирует, что эта школа будет построена. Важно, чтобы дети обучались в соответствующих достойных условиях», – отметил директор.