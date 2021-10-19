Стало известно, когда в Пскове выпадет первый снег

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По прогнозам синоптиков первый снег в Пскове выпадет уже к концу октября, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«Ощутимые осадки в виде снега будут на последней пятидневке октября, уже с большой вероятностью», - рассказала она и отметила, что в ближайшие дни ожидается повышение температуры.

20-21 октября столбики термометров могут подняться до отметки в 10 градусов выше нуля. Будет малооблачно, прогнозируются осадки, преимущественно, в виде дождя. К концу недели снова похолодает — ночью будет от -3 до +2, днем — от +1 до +6, пройдут дожди.

Ранее Тала Нещадимова рассказывала, что ноябрь в Псковской области должен быть холоднее, чем в прошлом году.