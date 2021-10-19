Врач рассказал о панических атаках после коронавируса

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Практически все люди, переболевшие коронавирусом, переживают панические атаки, рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, самым распространенным последствием перенесенной коронавирусной инфекции являются неврологические осложнения. Он отметил, что именно на нервные волокна вирус оказывает самое серьезное влияние», — рассказал врач в беседе с порталом Lenta.Ru и отметил, что легкие становятся вторым органом, страдающим от коронавируса.

Врач рассказал, что чаще всего они восстанавливаются без последствий. При этом эксперт отметил, что регулярные головные боли, покалывания в руках и ногах, сведенные мышцы и отсутствие запахов и вкусов остаются намного дольше. А панические атаки являются главным долгосрочным осложнением перенесенного заболевания.

«Организм долгое время находится в состоянии стресса в прямом смысле слова: часть легких отключается, кислорода становится меньше. Мы не замечаем этого, пока ситуация не станет критичной, но для организма любое снижение — это паника. Мозг начинает посылать сигналы во все органы, что, разумеется, пугает и самого человека, ведь он не понимает, что происходит. Так что паническая атака здесь связана со стрессом, и даже после выздоровления эпизоды продолжаются, ведь организм истощен как физически, так и психологически», — отметил медик.