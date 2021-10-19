Николай Хондзинский поделился своим рецептом идеального осеннего вечера

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Тёплый клетчатый плед, кружка горячего чая или какао, любимая книга – такой рецепт от осенней хандры чаще всего встречается в социальных сетях.

Однако, на самом деле, у каждого человека свой идеальный неповторимый рецепт. О своём идеальном осеннем вечере рассказали ПАИ художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский:

- Камин, какао, Достоевский. Я представляю себе, как идёт дождь, как его слышно из окна… Но проводить вечера именно так получается очень редко. У меня не бывает возможности просто сидеть и читать книгу, поэтому очень часто «уютный вечер», к сожалению, – это поезд или самолёт. Но я всё-таки хочу видеть идеальную картинку и верить в то, что когда-нибудь мой вечер организуется именно так.