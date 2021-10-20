Вслед за Леонтьевым и Гузеевой с коронавирусом госпитализировали Сергея Безрукова

Сергея Безрукова госпитализировали с ковид

Российский актер Сергей Безруков экстренно госпитализирован с коронавирусом, об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогие мои! Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!», — обратился к поклонникам актер, предвкушая вопросы из-за резкой отмены спектаклем со своим участием.

Скриншот из instagram Сергея Безрукова

Известного актера отправили в больницу вслед за Ларисой Гузеевой. Артистка уже несколько недель находится в «Коммунарке» и очень тяжело переносит ковид.

Ранее в одну больницу с певцом Валерием Леонтьевым был отправлен и Композитор Игорь Крутой.