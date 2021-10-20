Для спасения новорожденных от асфиксии в Псков доставят дорогое оборудование

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В Псковский перинатальный центр доставят оборудование для спасения только что рожденных детей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Правительства России. Новое оборудование получат и другие больницы региона.

«Около 500 млн рублей будет направлено на закупку специализированной аппаратуры и медицинских изделий для больниц Псковской области. Новое оборудование получат более 20 медицинских учреждений, что существенно повысит доступность качественной медпомощи в регионе. Работа ведется по поручению Президента России», – сообщили в Правительстве.

На выделенные средства будут закуплена сложная аппаратура для перинатального центра – реанимационные комплексы для новорожденных. Установка таких аппаратов позволит «стабилизировать состояние ребенка при асфиксии и других патологических состояниях после родов», сообщают специалисты.

Также в регион доставят цифровые рентгенографы, системы ультразвуковой визуализации, дезинфицирующие машины и другое необходимое для современной медицины оборудование.