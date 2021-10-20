«Facebook» пропадет с гаджетов россиян с 25 октября

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На следующей неделе Facebook сменит название. Об этом сообщили на портале Verge, пишет РИА Новости.

Возможное название планируют объявить после ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдёт 28 октября.

Согласно данным портала, после смены названия приложение Facebook будет контролировать головная компания.

Новое имя приложения сохраняется в тайне не только для общественности, но и для многих членов руководства. При этом есть версия, что название будет связано с Horizon — новинкой компании, которую представили в августе.