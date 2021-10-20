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Здоровье20 октября 2021 11:29

Врач-педиатр опровергла слухи о детском «мозговом тумане» из-за ковида

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Врач-педиатр из ковидной бригады Белла Шихмурадова в разговоре с корреспондентом kp.ru рассказала, влияет ли перенесённый ковид на когнитивные функции детей.

Отметим, термин «мозговый туман» появился не так давно и подразумевает под собой состояние рассеянности и отстраненности. В эпоху пандемии частота выявления этих симптомов увеличилась.

«Вирус ковида напрямую поражает нервную ткань. Он тропен к нервной ткани. Соответственно, мы наблюдаем такие последствия, связанные с расстройством когнитивных функций», - комментирует специалист.

Помимо этого, эксперт отметила, что «мозговый туман» присущ не всем возрастным категориям.

«Рассеянность распространяется в 100% случаев на взрослых. У деток такой патологии нет», - заключила врач.