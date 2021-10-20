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Общество20 октября 2021 12:15

Чем грозит употребление тыквы — диетолог

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Эксперт по питанию Татьяна Дик рассказала, к чему приведёт добавление тыквы в рацион питания, пишет РИА Новости.

По словам диетолога, тыкву не рекомендуется есть людям с воспалительными процессами.

«Стоит отметить, что тыкву (особенно сырую) нельзя людям с какими-либо воспалительными процессами ЖКТ, чтобы не вызвать вздутие и послабления стула», – отметила спикер.

Однако при этом тыква обладает большим количеством полезных свойств.

«Польза тыквы заключается в наличии множества витаминов, а именно: А, С, Е, К. В ней содержится больше каротина, чем в моркови. Тыква будет очень полезна людям, страдающим от запоров, так как она содержит достаточное количество клетчатки», - заявила Татьяна Дик.