О двухнедельной задержке замены лифтов сообщили жители улицы Коммунальной в Пскове

Фото новых лифтов поделилась читательница Комсомольской правды

В рамках капитального ремонта в Пскове до декабря 2021 года планируется завершить замену более 100 лифтов в многоэтажных домах. Срок начала работ в девятиподъездной многоэтажке на улице Коммунальной задержался на две недели, сообщили kp.ru местные жители.

«Объявление о ремонте лифтов появилось уже после того, как мы узнали, что у нас наконец-то отремонтируют лифт. Там указано, что работы начнутся с 6 октября нынешнего года и закончатся в начале декабря. Но лифты-то к дому доставили только сегодня», – сообщила псковичка.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Кроме запечатанных лифтов, до 20 октября в подъездах не проходило никаких работ, сетуют местные жители. Однако жители давно ждут этого события. По их словам, чтобы спуститься с детской коляской, мамам приходилось « силой раздвигать двери лифта».

Теперь молодым родителям и жителям верхних этажей предстоит набраться терпения, пока лифты не запустят в эксплуатацию. Это займет порядка трех месяцев, сообщают в Фонде капремонта. Помимо запаса времени на спуск пешком, путь с верхних этажей усложнит и теплая сезонная одежда.

Работами по установке новых лифтов, как и их производством, занимается «Щербинский лифтостроительный завод». В августе руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев сообщал, что установка лифтов идет по плану и закончится в срок.